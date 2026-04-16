Cooperare româno-moldeoveană: grupare de contrabandă destructurată cu ajutorul polițiștilor de frontieră români Joi, 16 Aprilie 2026

Valorificarea operativă a datelor și informațiilor transmise de polițiștii de frontieră români, în urma confiscării unor țigarete de contrabandă pe râul Prut, a contribuit la documentarea unei grupări infracționale din Republica Moldova. Autoritățile moldovene au reușit astfel să identifice și să rețină patru membri ai rețelei, să efectueze percheziții la mai multe locații și să ridice peste 3.500 de pachete de țigări, precum și bunuri relevante pentru probarea activității infracționale.

Activitățile operative au început în urma unui caz de contrabandă documentat în luna august 2025, iar schimbul constant de date și informații între polițiștii de frontieră români și cei moldoveni a permis documentarea activității ilegale desfășurate de membrii rețelei.

Astfel, în continuarea cercetărilor privind capturarea celor 4.750 de pachete de țigarete de contrabandă pe râul Prut ( https://shortlink.uk/1sLXS ) autoritățile din Republica Moldova au valorificat informațiile transmise operativ de polițiștii de frontieră români contribuind la destructurarea unei grupări infracționale specializate în transportul, depozitarea și distribuirea ilegală a produselor din tutun.

În urma investigațiilor desfășurate, au fost identificați și reținuți patru cetățeni moldoveni, cu vârste cuprinse între 24 și 40 de ani, implicați în activități de curierat și distribuție a țigaretelor de contrabandă, pe direcția raioanelor Fălești și Ungheni.

Pentru documentarea activității infracționale, au fost efectuate percheziții la mai multe imobile și mijloace de transport aparținând suspecților, în urma cărora au fost descoperite și ridicate peste 3.500 de pachete de țigări, precum și bunuri relevante pentru cauză, între care telefoane mobile, dispozitive de monitorizare, un pistol și sume de bani în valută.

În total, ca urmare a acțiunilor desfășurate în comun de autoritățile din cele două state, au fost depistate și ridicate 8.250 de pachete de țigări, ceea ce evidențiază amploarea activității infracționale documentate.

În prezent, persoanele implicate sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, fiind dispuse măsuri preventive conform legislației în vigoare.

Acțiunea evidențiază eficiența cooperării dintre Poliția de Frontieră Română și autoritățile de frontieră din Republica Moldova, schimbul operativ de date contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.