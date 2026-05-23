Peste 22.800 de țigarete ascunse în bagajele de cală și nedeclarate la intrarea în țară, descoperite pe Aeroportul Otopeni Sâmbătă, 23 Mai 2026

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală ale unor cetăţeni români, peste 22.800 de ţigarete.

În data de 22.05.2026, polițiști de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București şi lucrători vamali au verificat trei persoane, doi bărbați și o femeie, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 21 și 55 de ani. Acestea veneau din Istanbul - Turcia și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat deplasarea pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrători vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunțite asupra bagajelor de cală, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, cantități semnificative de ţigarete diferite mărci, toate cu origine în afara teritoriului Uniunii Europene.

În urma inventarierii, în bagajele cetățenilor români au fost descoperite, în total, 22.807 țigarete, fiind depăşite considerabil cantităţile permise de reglementările vamale specifice.

Ca urmare a celor constatate, întreaga cantitate a fost reţinută de către lucrătorii vamali, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cazul persoanelor pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la contrabandă, la finalizare urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.