Autoturism căutat de către autorităţile din Italia, indisponibilizat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Corabia Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Corabia au descoperit un autoturism căutat de către autorităţile din Italia.

În data de 16.01.2026, în jurul orei 15.40, în cadrul unei acțiuni de control pe DN 54, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Corabia au oprit pentru verificare un autoturism, condus de către un cetățean bulgar, care se deplasa pe direcția Caracal-Corabia.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat faptul că vehiculul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autorităţile din Italia.

Drept urmare, autoturismul în valoare de 150.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun.

Prin misiunile specifice desfășurate, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate pentru respectarea cadrului legal și protejarea frontierei de stat, asigurând un control eficient și un nivel ridicat de securitate în zona de competență.