Triciclu cu motor în valoare de 100.000 de lei, căutat de către autoritățile din Canada, descoperit la PTF Constanța Marți, 07 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa, în interiorul unui container, un triciclu cu motor, căutat de autoritățile din Canada.

În data de 06.10.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, în cooperare cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au efectuat controlul asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite, având ca destinatar o societate comercială din România.

Cu această ocazie, a fost descoperit în interiorul acestuia, un triciclu cu motor, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că acesta este semnalat de către autoritățile din Canada ca bun căutat în vederea confiscării.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.