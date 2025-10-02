Motoare de barcă, în valoare de peste 35.000 lei, căutate de autoritățile din Suedia, depistate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Joi, 02 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră tulceni au descoperit, în urma unor acțiuni desfășurate în zona de competenţă, două motoare de barcă, semnalate ca fiind bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia.

În data de 30.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina au desfăşurat o acţiune specifică în zona de competență, pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere.

Astfel, pe raza localității Sulina, colegii noștri au verificat o ambarcațiune care aparținea unui cetățean român, în vârstă de 46 de ani.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că motorul ambarcațiunii, de 60 c.p., este semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare de către autoritățile din Suedia.

În următoarea zi, în urma unei acțiuni similare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit pe raza localității Murighiol un alt motor de barca de 115 cp, semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare de către autoritățile din Suedia, aflat în posesia unui cetățean român.

În cauză, au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracţiunilor de tăinuire, iar motoarele în cauză, în valoare de 35.000 lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către polițiștii de frontieră.