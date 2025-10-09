Bărbat reținut pentru braconaj piscicol cu un dispozitiv de pescuit electric, la Cernavodă Joi, 09 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au prins in flagrant un bărbat de 53 de ani în timp ce pescuia cu un dispozitiv electric pe Dunăre, în zona localității Cernavodă.

La data de 8 octombrie 2025, în jurul orei 13:00, o patrulă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă a acționat în baza unei informații privind posibila desfășurare a unor activități de pescuit ilegal pe fluviul Dunărea, în zona kilometrului fluvial 292.

La fața locului, polițiștii de frontieră au observat un autoturism cu capota ridicată și un bărbat care scotea din apă un acumulator. Acesta a încercat să se sustragă verificărilor, plecând cu autovehiculul, însă a fost interceptat de patrula Poliției de Frontieră la aproximativ un kilometru distanță.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, polițiștii au descoperit o geantă care conținea un dispozitiv de pescuit electric. Persoana a fost condusă la sediul sectorului pentru continuarea cercetărilor, unde a declarat că a pescuit ilegal, folosind dispozitive electrice.

În aceeași zi, 08.10.2025, pe baza unei ordonanțe emise de organul de cercetare penală al poliției judiciare și aprobate de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, s-a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

Bărbatul, cercetat pentru infracțiuni la regimul braconajului piscicol, a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța, pentru continuarea procedurilor legale.

Menționăm că pescuitul prin metode electrice sau cu ajutorul unor dispozitive neautorizate reprezintă o activitate extrem de periculoasă pentru fauna acvatică, distrugând nu doar exemplarele de pești, ci și echilibrul ecosistemului din mediul natural.