Articole de sezon susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 1,4 milioane lei, confiscate de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Joi, 02 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în urma unor controale efectuate asupra unor ansambluri rutiere, în Portul Constanța și în PTF Isaccea, 13.000 perechi de mănuși și 120 echipamente sport estimate la o valoare totală de aproximativ 1,4 milioane lei, inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 30.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu în Portul Constanța, au efectuat controlul asupra unui ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semi-remorcă, care se deplasa pe ruta Georgia-România-Moldova.

Astfel, colegii noştri au descoperit în mijlocul de transport, 120 echipamente sport care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute.

În următoarea zi, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali ai Biroului Vamal de Frontieră Isaccea a finalizat controlul fizic amănunțit efectuat asupra unui ansamblu rutier, înmatriculat în Ucraina, ce avea ca destinație o societate comercială din Ucraina.

În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul ansamblului rutier se aflau 13.053 perechi de mănuși susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute.

Toate bunurile, în valoare de aproximativ 1.400.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.