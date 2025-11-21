Peste 115.000 de țigarete și 4 kg de tutun pentru narghilea ascunse în bagaje, descoperite pe Aeroportul Otopeni Vineri, 21 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional București "Henri Coandă", în cooperare cu lucrătorii vamali ai Biroului Vamal Otopeni, au depistat două persoane care au încercat să transporte peste frontieră 115.000 de țigarete și 4 kg de tutun pentru narghilea, fără a le declara autorităților competente.

La data de 21 noiembrie a.c., la diferite intervale orare, în urma acțiunilor comune desfășurate pe fluxurile de intrare și ieșire din țară, au fost depistate, ascunse în bagajele personale sau de cală a trei pasageri, doi cetățeni români și unul egiptean, diferite cantități de țigarete, peste limitele admise pentru uz personal.

Primul caz a fost înregistrat în zona benzii de preluare a bagajelor alocate unei curse din direcția Dubai, unde câinele de serviciu EBASA a semnalat patru bagaje suspecte. Acestea au fost preluate de o femeie, cetățean român, care s-a deplasat spre ieșire pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităților vamale.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale persoanei menționate, în urma căruia a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, cantitatea de 68.000 de țigarete.

Al doilea caz a vizat un pasager român care urma să călătorească în direcția Londra. Bărbatul a fost selectat pentru control de către echipa comună, iar cu această ocazie au fost descoperite în bagajele lui, ascunse și nedeclarate, 16.000 de țigarete.

În cea de a treia situație este cercetat un cetățean din Egipt, sosit din direcția Cairo, care după preluarea bagajelor de cală s-a deplasat spre ieșire pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităților vamale. O echipă mixtă l-a oprit pentru control, iar cu această ocazie au fost descoperite în bagajele sale 31.800 de țigarete fără timbru de acciză și aproximativ 4 kg de tutun pentru narghilea.

Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigarete și tutun a fost reținută de către autoritatea vamală. În cauză, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006.