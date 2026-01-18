LABORATOR DE REALITATE AUGMENTATĂ PENTRU INSTRUIREA VIITORILOR OFIȚERI AI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ Duminică, 18 Ianuarie 2026

Departamentul de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București dispune de un laborator modern cu tehnologii de realitate virtuală și augmentată, destinat pregătirii viitorilor ofițeri ai Poliției de Frontieră Române. Laboratorul oferă studenților acces la metode de instruire adaptate cerințelor actuale ale securității frontierelor naționale și europene. Această facilitate a fost realizată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin utilizarea tehnologiilor de realitate virtuală și augmentată, studenții pot participa la simulări digitale ale unor situații reale întâlnite în activitatea de control la frontieră, gestionarea migrației, cooperarea internațională sau intervențiile specifice frontierei maritime. Scenariile sunt construite pe baza procedurilor operaționale aplicate de Poliția de Frontieră Română și permit exersarea deciziilor într-un mediu sigur, dar realist.

Laboratorul este dotat cu 26 de seturi VR, acestea fiind mobile și independente, putând fi utilizate atât în cadrul activităților didactice curente, cât și în alte spații de instruire. Echipamentele permit, de asemenea, participarea la webinarii organizate de agenții europene de profil și vizualizarea unor operațiuni comune desfășurate la nivelul Uniunii Europene, facilitând familiarizarea studenților cu modul de lucru al structurilor de frontieră europene.

Acest tip de pregătire îi ajută pe viitorii ofițeri să își dezvolte capacitatea de analiză, reacția în situații complexe, comunicarea și lucrul în echipă, competențe esențiale pentru misiunile desfășurate zilnic de Poliția de Frontieră Română. Totodată, laboratorul este utilizat în acord cu standardele de pregătire ale Agenției Europene Frontex, contribuind la alinierea instruirii viitorilor ofițeri ai Poliției de Frontieră Române la practicile europene.

Laboratorul de simulare digitală face parte din procesul de modernizare a pregătirii profesionale, completând instruirea clasică și contribuind la o mai bună înțelegere a realităților din teren. Aceste metode interactive sunt susținute în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, implicarea specialiștilor din structurile operative asigurând corelarea instruirii academice cu nevoile reale ale activității la frontieră.

Doar prin investiții în tehnologie și educație, noua generație de ofițeri va fi pregătită să utilizeze instrumente moderne și să răspundă eficient provocărilor actuale din domeniul securității frontierelor.