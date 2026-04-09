Campanie de informare pentru cetățenii străini privind tradițiile din România și măsurile de siguranță Joi, 09 Aprilie 2026

Poliția de Frontieră Română, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), a desfășurat astăzi o acțiune de informare în aeroporturile internaționale ,,Henri Coandă” Otopeni și ,,Avram Iancu” Cluj-Napoca, destinată cetățenilor străini care sosesc în România.

În cadrul activității, au fost distribuite materiale informative care prezintă principalele tradiții culturale și religioase din România, precum și informații utile privind siguranța și drepturile persoanelor aflate pe teritoriul țării noastre.

Pliantele oferă o imagine de ansamblu asupra unor sărbători importante, precum Paștele, Crăciunul și Anul Nou, evidențiind obiceiuri tradiționale precum vopsirea ouălor, colindatul sau ritualurile specifice începutului de an. De asemenea, sunt prezentate elemente de identitate culturală, precum ia românească și tradiția mărțișorului.

Totodată, materialele conțin informații esențiale privind accesarea ajutorului în situații de urgență sau vulnerabilitate, inclusiv numărul unic de urgență 112, date de contact ale instituțiilor competente și recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, cum ar fi traficul de persoane sau exploatarea prin muncă.

Acțiunea are ca scop creșterea gradului de informare a cetățenilor străini, facilitarea integrării acestora și prevenirea situațiilor de vulnerabilitate, prin promovarea drepturilor și accesului la servicii de sprijin.

Poliția de Frontieră Română va continua, împreună cu partenerii instituționali, demersurile de informare și sprijin pentru persoanele care intră pe teritoriul României, contribuind la consolidarea unui mediu sigur și bine informat pentru toți cetățenii.