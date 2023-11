„Legea e bună.” O nouă campanie anticontrabandă la nivel național și în Republica Moldova

Campania publică anticontrabandă cu mesajul „Legea e bună” a debutat ieri pe panotaj stradal în București, regiunile de frontieră din sudul și estul țării, în Chișinău și în raioanele cele mai afectate de comerțul ilicit, precum și pe posturi de televiyiune din România și Republica Moldova și online pe www.faracontrabanda.ro, Faracontrabanda.ro, pentru o perioadă de o lună.

„Legea e bună” urmărește creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale contrabandei cu țigarete, și anume alimentarea crimei organizate, stoparea dezvoltării economice a localităților de frontieră și prejudicierea bugetului statului.

Potrivit ultimelor date Novel Research, piața neagră a țigaretelor se situa în septembrie 2023 la 8,3% din totalul consumului, nivel relativ constant față de lunile anterioare, dar mai ridicat decât media anuală de 7,1% din 2022. Printre noutățile demne de menționat pentru cercetarea Novel din septembrie se numără includerea Bulgariei în principalele surse pentru produsele de pe piața neagră. Cu o pondere de 16,8% și o tendință ascendentă în ultimul an, produsele din țara vecină se situează pe locul trei din punct de vedere al provenienței, după Duty Free și Cheap Whites.