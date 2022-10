Al doilea val al campaniei naționale anti-contrabandă - „Contrabanda e boală grea” Joi, 20 Octombrie 2022

Astăzi, 20 octombrie, a fost lansat al doilea val al campaniei publice „Contrabanda e boală grea”, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Biroul Vamal Albița (localitatea Drânceni, județul Vaslui).

Campania se va desfășura simultan pe ambele maluri ale Prutului, în România și Republica Moldova, fiind lansată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, cu sprijinul JTI România. Demersul își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a consecințelor negative ale comerțului ilegal: alimentarea crimei organizate, pierderi semnificative la bugetul de stat, lipsa unei perspective de dezvoltare economică și socială în localitățile din apropierea frontierelor.

Mesajul este promovat prin afișaj stradal în județele și raioanele cele mai afectate de comerțul ilicit, în București, Chișinău și toate zonele de frontieră, precum și pe TVR, TVR Moldova, TVR Info și online pe www.faracontrabanda.ro și www.facebook.com/faracontrabanda.ro, pentru o perioadă de două luni.

„Conform ultimului studiu Novel, contrabanda cu țigarete se situa la nivel național în luna iulie la 6,1%, cel mai mic procent începând din 2008, anul în care am demarat cercetarea pieței negre. În ultimii doi ani, nivelul mediu al comerțului ilegal s-a menținut redus, sub 10%, mai precis în 2020 la 9,4%, iar în 2021 la 8,7%. Cu toate acestea, regiunea de nord-est a continuat să fie cea mai afectată de comerțul ilegal. În 2021, media contrabandei în zona de nord-est a fost de 23,3%, cu 1,3 p.p. mai mult față de 2020, iar în iulie 2022 se situa la 13,3%, cea mai mare comparativ cu restul regiunilor țării.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„Combaterea contrabandei cu produse din tutun constituie unul din principalele obiective ale Autorității Vamale Române. Începând cu 2019 piața ilicită de țigarete din România este în continuă scădere, în 2021 fiind al doilea an consecutiv când se situează sub pragul de 10%, media estimată în U.E. Acest nivel scăzut este reflectat în creșterea încasărilor: în 2021 companiile de tutun au virat la bugetul de stat peste 19,8 miliarde lei, în creștere cu 13% față de 2020. Comerţul ilegal cu produse din tutun este un fenomen complex, care poate fi combătut doar prin colaborare inter-instituțională şi parteneriat cu mediul privat. De mai bine de 12 ani, Autoritatea Vamală Română participă ca partener în campaniile publice inițiate de JTI România în vederea conştientizării efectelor profund negative ale contrabandei cu ţigarete asupra economiei şi a societăţii. Subliniem sprijinul permanent acordat de JTI, în special structurii de echipe canine, contribuind astfel la întărirea capacității Autorității Vamale de combatere a fenomenului de contrabandă cu țigarete. Autoritatea Vamală Română va continua să desfășoare acţiuni pentru combaterea acestui fenomen, în strânsă colaborare cu celelalte instituţii ale statului cu atribuții în domeniu, precum şi cu mediul privat onest. Având în vedere rezultatele înregistrate de către structurile de control ale autorității vamale în primele nouă luni ale anului 2022 - 10,42 milioane țigarete și peste 27 tone tutun de narghilea, confiscate - avem încredere că vom reuși ca pe parcursul anului 2022 să menținem nivelul mediu al pieței ilicite de țigarete la minimul istoric de circa 8%”, a declarat Marcel Simion Mutescu, Director General, Direcția generală managementul riscului și investigații vamale, Autoritatea Vamală Română.

„Serviciul Vamal al Republicii Moldova menține ca obiective strategice contracararea fenomenului de contrabandă și încălcare a legislației vamale, precum și facilitarea comerțului legitim”, a declarat Serghei Țugui, șef adjunct al Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Totodată, dl. Țugui a completat, că pe fundalul războiului din Ucraina care a generat creșterea nivelului de solicitare a resurselor Serviciului Vamal necesare gestionării traficului sporit de mărfuri, de persoane și unități de transport, Serviciul Vamal a depus eforturi suplimentare, prin desfășurarea măsurilor speciale de investigații în vederea prevenirii, combaterii și depistării fenomenelor de contrabandă.

„Combaterea contrabandei a fost și este unul dintre obiectivele prioritare pe care Poliția de Frontieră Română le dezvoltă într-o manieră coerentă și consistentă. Acest exercițiu, după cum observați, este unul de echipă, iar în cadrul acestui angrenaj care, iată, a reușit scăderea la cea mai mică cotă de piață a contrabandei cu țigări și produse din tutun, Poliția de Frontieră Română își are locul și rolul bine determinate. Aceste cifre prezentate pot confirma, dacă mai era nevoie, nivelul de implicare și profesionalism al Poliţiei de Frontieră Române și pot fi interpretate, într-un context mai larg, ca o garanție în procesul de integrare a României în Spațiul Schengen”, a declarat comisar șef dr. Valeriu Bodoga, Poliția de Frontieră Română.

„Contextul actual, în care circa 80% din exporturile și importurile Republicii Moldova sunt cu țările UE, face ca nevoia de dialog între mediul de afaceri și serviciul vamal al celor două țări să devină crucial. Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) militează, începând cu anul 2018, pentru controlul vamal marfar cu o singură oprire și suntem încântați să constatăm că acest deziderat se află pe ultima sută de metri. De asemenea, ne propunem să consolidăm relațiile de cooperare între entitățile care operează în punctele de trecere a frontierei și, în acest sens, anunțăm că pe data de 18 noiembrie Asociația Investitorilor din România, în parteneriat cu Asociația Businessului European, va organiza o ședință tehnică comună între Serviciul Vamal din Republica Moldova și Autoritatea Vamală Română.

Aducem pe aceasta cale mulțumiri Ambasadei României, E. S. Ambasadorului României în Republica Moldova, domnului Cristian--Leon Țurcanu și Ministrului consilier plenipotențiar, domnului Adrian Berezintu, pentru suportul acordat în facilitarea acestei acțiuni. AIR pornește de la premisa că Prutul ne unește, nu ne desparte. Exprimăm gratitudinea noastră față de cei care activează în punctele de trecere a frontierei, care zi și noapte, 24 din 7 sunt prezenți la datorie aici, pentru noi”, a declarat Dan Nuțiu președinte executiv Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova.

„Scăderea contrabandei înseamnă creșterea vânzărilor de pe piața legală și implicit a sumelor pe care le plătim statului. JTI a virat anul trecut la buget circa 5,6 miliarde de lei, cu 14% mai mult decât în 2020. Suma reprezintă 80% din cifra de afaceri și cuprinde accize, TVA, impozite și alte taxe. Sperăm ca și în 2022 să putem raporta contribuții în creștere, datorită calendarelor de majorare a accizelor pe cinci ani adoptate recent, care vor constitui baza poziției de țară a României în negocierile de la Bruxelles pe marginea viitoarei Directive privind taxarea tutunului. Este evident și pentru actualul Guvern, precum și pentru autoritățile de aplicare a legii că majorările de taxe necorelate cu puterea de cumpărare duc la creșterea contrabandei. Sperăm ca și guvernele viitoare, chiar dacă vor avea nevoie de venituri suplimentare, să țină cont de predictibilitatea fiscală și stabilitatea legislativă, ca fiind de la sine înțelese pentru consolidarea veniturilor bugetare și a economiei. În ceea ce ne privește, vom continua să fim un contribuabil onest și să sprijinim autoritățile în combaterea contrabandei, inclusiv prin aceste campanii publice”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI a fost prima companie de tutun care a semnat un Protocol pentru combaterea contrabandei în anul 2005, mai întâi cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, apoi în anul 2008 cu Autoritatea Națională a Vămilor, respectiv în 2014 cu Direcția Generală a Vămilor. Peste 50 de câini special instruiți pentru depistarea drogurilor, produselor din tutun și a numerarului au fost donați de JTI în ultimii doisprezece ani Autorității Vamale. În 2013, compania a semnat un Protocol de Cooperare cu Poliția de Frontieră, reînnoit în anul 2018, iar în 2019 JTI a donat echipamente de ultimă generație necesare monitorizării frontierelor. De asemenea, JTI România derulează campanii publice anti-contrabandă în parteneriat cu autoritățile din anul 2010. Campaniile au fost extinse în ultimii doi ani și în Republica Moldova.