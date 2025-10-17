UPDATE – Mandate de arestare preventivă emise pe numele celor doi cetățeni polonezi implicați în contrabanda cu țigări de la Calafat Vineri, 17 Octombrie 2025

În continuarea cercetărilor efectuate în cazul capturii de peste 11.000.000 de țigarete de către polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, vă informăm că, în data de 16.10.2025, cei doi cetățeni polonezi reținuți în cauză au fost prezentați în fața magistraților din cadrul Judecătoriei Calafat.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Calafat a dispus emiterea a două mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele acestora, sub acuzația de contrabandă.

Reamintim că, în data de 15.10.2025, în urma unui control efectuat asupra a două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit 11.160.000 de țigarete (558.000 pachete), fără marcaje fiscale, ascunse în semiremorcile celor două vehicule.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 16.740.000 lei, a fost reținută și introdusă în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. Totodată, ansamblurile rutiere au fost indisponibilizate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă cercetările sub coordonarea procurorilor competenți și desfășoară în permanență activități în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și pentru asigurarea securității frontierelor naționale.