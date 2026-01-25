Țigarete în valoare de 84.600 de lei scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Duminică, 25 Ianuarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra a două vehicule, 56.400 de țigarete în valoare de 84.600 de lei, pe care șoferii, cetățeni bulgari, încercau să le introducă în țară fără a deține documente legale.

În data de 24.01.2026, în jurul orei 23.15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un microbuz înmatriculat în Olanda. Vehiculul era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 23 de ani, care circula pe ruta Bulgaria–România–Olanda.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit, ascunse în bagajele personale și în bancheta din spate a microbuzului, mai multe pachete de țigări pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 10.800 de țigarete (540 de pachete de țigări) de diverse mărci, cu timbru de acciză Bulgaria. Țigaretele, estimate la o valoare de aproximativ 16.200 de lei, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, față de cetățeanul bulgar a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere, de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal, sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

A doua zi, în jurul orei 00.00, polițiștii de frontieră giurgiuveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar în vârstă de 34 de ani, care se deplasa pe direcția Bulgaria – Germania.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, într-un locaș special amenajat, printr-un perete dublu și în bara din spate, 45.600 de țigarete (2.280 de pachete), cu timbru de acciză Bulgaria – cantitate ce depășește limita legală admisă și pentru care persoana în cauză nu deținea documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 68.400 de lei, a fost indisponibilizată și introdusă în camera de corpuri delicte a instituției.

Și în acest caz, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere, de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal, sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară constant activități specifice pentru prevenirea și combaterea introducerii ilegale în țară a produselor accizabile, în special a țigaretelor de contrabandă, acționând ferm împotriva acestui fenomen în zona de frontieră.