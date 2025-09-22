Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 400.000 de lei, depistate de polițiștii de frontieră giurgiuveni Luni, 22 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit în urma verificării a două mijloace de transport peste 5.000 articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu numele unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În data de 21.09.2025, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Compartimentului Sprijin Operativ au desfășurat acțiuni de control pe DN5, în urma cărora au verificat mai multe autocare de transport persoane ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România.

În urma controalelor efectuate au fost descoperite 4.748 articole vestimentare, 183 perechi încălțăminte și 277 produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile descoperite, în cantitate totală de 5.208, estimate la o valoare de 407.200 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreaga zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului cu produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.