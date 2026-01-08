Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet - Oryahovo Joi, 08 Ianuarie 2026

Începând cu data de 08.01.2025, ora 16:00, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) este temporar suspendată.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.