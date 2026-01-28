Pistol cu gaze fără documente descoperit în urma unui control efectuat de către polițiștii de frontieră giurgiuveni Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în portbagajul unui autoturism condus de către un cetățean bulgar, un pistol cu gaz și cartușe, pentru care bărbatul nu deținea documente legale.

În data de 27.01.2026, în jurul orei 11.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu aflați în zona DN5 au oprit pentru control un mijloc de transport înmatriculat în Germania. Acesta era condus de către un cetățean bulgar, în vârstă de 47 de ani și se deplasa pe ruta Bulgaria – România.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, în portbagaj, a fost descoperit un pistol cu gaz și mai multe cartușe, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente lgale.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, bunurile descoperite fiind ridicate în vederea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră giurgiuveni acționează permanent pentru prevenirea și combaterea faptelor ce aduc atingere ordinii și siguranței publice, fiind permanent la datorie în slujba cetățenilor.