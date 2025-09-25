Peste 11.000 de țigarete ascunse, descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni Joi, 25 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui autoturism înmatriculat în România, peste 11.000 de țigarete ascunse, pe care șoferul, un cetățean român, încerca să le introducă ilegal în țară.

În data de 24.09.2025, în jurul orei 19:30, polițiștii de frontieră giurgiuveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român în vârstă de 64 de ani, care se deplasa pe direcția Bulgaria–România.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse în portbagaj – atât în pereții laterali, cât și în spațiul destinat roții de rezervă, 11.200 de țigarete (560 de pachete), cu timbru de acciză Bulgaria, cantitate peste limita prevăzută de lege și pentru care persoana în cauză nu deținea documente de proveniență.

Astfel, în cauză, colegii noștri au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita prevăzută de lege”.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 16.800 de lei, a fost indisponibilizată și introdusă în camera de corpuri delicte a STPF Giurgiu.