Informare de presă Vineri, 22 August 2025

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în urma notificării primite de la Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vă aduce la cunoștință că, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea, platforma feribotului care deservește ruta Oryahovo-Bechet își suspendă temporar activitatea.

Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să utilizeze alte rute și puncte de control alternative.

Reluarea traficului va fi anunțată imediat ce condițiile vor permite reluarea în siguranță a activității.