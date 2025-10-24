Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în data de 4 noiembrie 2025 Vineri, 24 Octombrie 2025

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în data de 04.11.2025, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi suspendată temporar pentru efectuarea unor lucrări de construcție.

Lucrările de construcție și montaj sunt planificate începând cu data de 04.11.2025, ora 09:00, până pe data de 05.11.2025, ora 09:00.

În urma acestor lucrări, se instituie următoarele restricții de circulație pe Podul Prieteniei, după cum urmează:

În perioada 04.11.2025, ora 09:00-04.11.2025, ora 21:00, circulația va fi oprita pentru toate tipurile de autovehicule.

În perioada 04.11.2025, ora 21:00-05.11.2025, ora 09:00, va fi permisă circulația doar autovehiculelor cu masă maximă admisă până la 3,5 tone, precum și vehiculelor care efectuează transport de persoane.

Începând cu data de 05.11.2025, ora 09:00, circulația va fi reluată pentru toate categoriile de autovehicule.

Măsura este necesară pentru a evita producerea de vibrații în timpul procesului de betonare și stabilizare a panourilor portante.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

Dolj: Calafat, Bechet

Calafat, Bechet Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Zimnicea, Turnu Măgurele Călărași: Călărași

Călărași Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.

Recomandăm tuturor participanților la trafic: