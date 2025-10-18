Cetățeni străini, descoperiți de polițiștii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulație în Spațiul Schengen Sâmbătă, 18 Octombrie 2025

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, odată cu aplicarea integrală a acquis-ului Schengen, România a implementat măsuri compensatorii menite să asigure un nivel ridicat de securitate la frontierele interne. Aceste măsuri includ verificări polițienești bazate pe analize de risc, operațiuni comune și schimburi operative de informații cu partenerii europeni, pentru a suplini absența controalelor la frontierele interne cu Bulgaria și Ungaria.

În cadrul acestor măsuri, la data de 17.10.2025, în jurul orei 11:00, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiști de frontieră bulgari, a efectuat un control asupra unui microbuz care venea din Bulgaria.

Cu această ocazie, au fost descoperite 13 persoane, cetățeni ai Regatului Hașemit al Iordaniei, care se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autoritățile bulgare.

Conform art. 25, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), vizele cu valabilitate teritorială limitată sunt valabile exclusiv pe teritoriul statului membru care le-a emis și nu oferă drept de circulație în celelalte state din Spațiul Schengen, inclusiv România .

Având în vedere cele constatate, celor 13 persoane nu li s-a permis continuarea călătoriei pe teritoriul național, iar acestea au fost preluate de autoritățile bulgare, în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu va continua să aplice toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, contribuind activ la consolidarea securității interne a Uniunii Europene.

Descoperirea celor 13 cetățeni iordanieni fără drept de circulație în Spațiul Schengen subliniază importanța respectării condițiilor legale de intrare în România, conform reglementărilor în vigoare, pentru prevenirea unor astfel de situații.

Astfel, pentru a putea intra legal pe teritoriul României, cetățenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale, conform O.U.G. nr. 194/2002 și reglementărilor europene aplicabile:

Să dețină un document valabil de trecere a frontierei de stat (pașaport) , acceptat de statul român;

, acceptat de statul român; Să posede, după caz, o viză valabilă sau un permis de ședere , emis de autoritățile române competente;

, emis de autoritățile române competente; Să prezinte documente justificative privind scopul și condițiile șederii, precum: invitație, rezervare la unități de cazare, asigurare medicală de călătorie, mijloace financiare suficiente pentru întreținere și întoarcerea în țara de origine sau continuarea călătoriei;

privind scopul și condițiile șederii, precum: invitație, rezervare la unități de cazare, asigurare medicală de călătorie, mijloace financiare suficiente pentru întreținere și întoarcerea în țara de origine sau continuarea călătoriei; Să nu fie înscriși în evidențele autorităților cu măsuri de interdicție privind intrarea în România sau de declarare ca indezirabili;

cu măsuri de interdicție privind intrarea în România sau de declarare ca indezirabili; Să nu figureze cu alerte active în Sistemul de Informații Schengen (SIS) privind refuzul intrării;

privind refuzul intrării; Să nu prezinte un pericol pentru ordinea publică, securitatea națională, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale României.

Atenționare importantă:

Vizele cu valabilitate teritorială limitată (VTL), eliberate de un alt stat membru Schengen (ex: Bulgaria), sunt valabile exclusiv pentru teritoriul acelui stat și nu conferă drept de circulație în România sau în alte state membre ale spațiului Schengen.

Pentru informații complete și actualizate privind condițiile de călătorie în România, vă rugăm să consultați site-ul oficial al Poliției de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro , secțiunea Condiții de călătorie.