Captură record - peste 11.000.000 țigarete, în valoare de peste 16 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră doljeni în două camioane Joi, 16 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit în urma unui control efectuat asupra a două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia, peste 11.000.000 țigarete, pe care șoferii, doi cetățeni polonezi, au încercat să le introducă ilegal în România.

În data de 15.10.2025, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control două ansambluri rutiere, formate din cap tractor și semiremorcă. Vehiculele erau înmatriculate în Polonia și erau conduse de cetățeni polonezi cu vârste de 32, respectiv 36 ani, deplasându-se din direcția Grecia, cu destinație Polonia.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră doljeni au descoperit în interiorul semiremorcilor, cantitatea totală de 11.160.000 țigarete (558.000 pachete țigarete), fără a avea aplicat marcaje fiscale.

Astfel, în cauză, față de cetățenii polonezi, colegii noștri au întocmit lucrări penale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 16.740.000 lei, a fost reținută și introdusă în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, iar ansamblurile rutiere folosite au fost indisponibilizate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea securității frontierelor.