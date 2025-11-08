Aproximativ o tonă de tutun vrac descoperită de către polițiștii de frontieră giurgiuveni într-un microbuz Sâmbătă, 08 Noiembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui microbuz, cantitatea de 980 kg de tutun vrac neprelucrat.

În data de 06.11.2025, în jurul orei 13:00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificare, pe DN5, un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 62 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria-România-Polonia.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în compartimentul de marfă 29 de baloți cu tutun neprelucrat (frunze), pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente justificative care să îi confere dreptul de a efectua transport cu produse accizabile (tutun).

La cântărire a rezultat cantitatea de aproximativ 980 kg de tutun vrac neprelucrat, estimată la o valoare de 98.000 lei, fiind dispusă măsura indisponibilizării de către colegii noştri în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii producerea de produse accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevăzut in prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 452, alin 1 lit. a din Legea 227/2015.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea securității frontierelor.