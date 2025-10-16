38 de migranti descoperiti de polițiștii de frontieră ascunți într-un TIR încărcat cu plăci din PAL

38 de migranti descoperiti de polițiștii de frontieră ascunşi într-un TIR încărcat cu plăci din PAL Joi, 16 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu omologii bulgari, au depistat 38 cetățeni străini care au încercat să intre ilegal în România, ascunși în compartimentul de marfă al unui automarfar.

În data de 16.10.2025, în jurul orei 04:50, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari au selectat pentru control un automarfar înmatriculat în Bulgaria, care circula pe ruta Bulgaria–Polonia.

Conform documentelor de însoțire a mărfii, automarfarul transporta plăci din PAL și era condus de un cetățean bulgar. La controlul amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, în interiorul semiremorcii au fost descoperite mai multe persoane de origine afro-asiatică. În urma cercetărilor a rezultat faptul că grupul de persoane care a încercat să intre ilegal în România era format din 29 de cetățeni Irak, 5 Iran, 2 din Siria, unul din Turcia și unul din Sudan.

În urma depistării unui număr considerabil de persoane ascunse în compartimentul de marfă al unui ansamblu rutier, lucrătorii noștri au intervenit prompt, mobilizând forțe suplimentare din cadrul STPF Dolj, Poliției Municipiului Calafat și din cadrul sectorului poliției de frontieră din statul vecin, evidențiind eficiența cooperării interinstituționale.

La scurt timp, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră cu ocazia căreia au fost predați autorităților competente din Bulgaria cei doi șoferi bulgari, grupul de 38 persoane și mijlocul de transport în care aceștia au fost ascunși, pentru continuarea cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.