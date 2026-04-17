Percheziții pentru combaterea braconajului piscicol: captură semnificativă de pește și icre, echipamente ilegale și bani ridicați de polițiștii de frontieră Vineri, 17 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfășurat, în luna aprilie 2026, o amplă acțiune pe raza județelor Constanța, Ialomița și Tulcea, punând în aplicare 45 de mandate de percheziție domiciliară. În urma intervențiilor, au fost descoperite și confiscate cantități importante de pește și icre, precum și echipamente utilizate în activități ilegale de braconaj piscicol.

În data de 1 aprilie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au pus în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Ialomița.

În urma acestor acțiuni, au fost ridicate în vederea confiscării peste 5 kg de icre negre, evaluate la aproximativ 54.000 de lei, 62,5 kg de sturion (în valoare de 6.250 de lei), peste 1.500 de euro, 28 de plase tip monofilament, 7 motoare de ambarcațiuni (estimate la aproximativ 150.000 de lei), un telefon mobil și 9 dispozitive pentru pescuit electric.

Ulterior, în perioada 16–17 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, au efectuat alte 9 percheziții domiciliare în localitățile Mahmudia și Băltenii de Jos, județul Tulcea, cu sprijinul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.

În urma acestora, au fost descoperite și confiscate aproximativ 414 kg de icre de crap și știucă, 3 exemplare de sturion, aproximativ 350 kg de pește din diverse specii, peste 50 de plase tip monofilament, 10 motoare de ambarcațiuni, un telefon mobil, 16 dispozitive pentru pescuit electric, peste 17.000 de euro și aproximativ 50.000 de lei.

În cadrul celor două acțiuni, autoritățile au indisponibilizat aproximativ 415 kg de pește, peste 400 kg de icre, 17 motoare de ambarcațiuni, peste 70 de plase monofilament, 25 de dispozitive pentru pescuit electric, telefoane mobile și sume considerabile de bani, valoarea totală a bunurilor ridicate însumând aproximativ 1.000.000 lei.

Întreaga cantitate de pește și icre a fost predată unei societăți comerciale de profil, conform procedurilor legale.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol.