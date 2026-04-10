Motor de barcă, în valoare de 25.000 lei, căutat de autoritățile din Norvegia, depistat de către polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Vineri, 10 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea şi Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea, în cooperare cu doi ofițeri Europol, au descoperit, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, un motor de ambarcațiune semnalat ca fiind bun căutat în vederea confiscării.

În data de 09.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea şi Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea, împreună cu ofițeri Europol, au efectuat o acțiune specifică în zona de responsabilitate, pe linia identificării de ambarcațiuni și motoare furate.

Astfel, pe raza localității Tulcea, polițiștii de frontieră au verificat o ambarcațiune care aparținea unui cetățean român, iar, în urma verificărilor, au constatat că aceasta este propulsată de un motor semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile norvegiene.

Persoana în cauză a precizat faptul că nu avea cunoștință despre situația juridică a motorului și despre faptul că acesta se află în atenția autorităților.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar motorul în cauză, în valoare de 25.000 de lei a fost ridicat până la finalizarea cercetărilor.