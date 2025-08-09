Autoturism de lux în valoare de 90.000 de euro, căutat de autoritățile din Polonia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănțeni Sâmbătă, 09 August 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux, căutat de către autoritățile din Polonia.

În ziua de 08.08.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar au efectuat controlul asupra unei autoutilitare ce transporta două autoturisme, aflată în posesia unui cetățean belarus.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autovehiculele transportate figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Polonia. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare).

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 90.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.