Aproximativ 480.000 de țigarete, în valoare de jumătate de milion de lei, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni ascunse într-un camion Luni, 08 Septembrie 2025

Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 480.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 500.000 de lei, ascunse într-un camion înmatriculat în Republica Moldova condus de către un cetățean moldovean.

În ziua de 06.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, județul Constanța, au efectuat controlul asupra unui autocamion înmatriculat în Republica Moldova, condus de către un cetățean moldovean, în vârstă de 35 de ani și care se deplasa pe ruta Bulgaria - România.

Întrucât prelata de protecție a semi-remorcii prezenta o ruptură, în urma verificări amănunțite, colegii noștri au descoperit în interiorul spațiului destinat mărfurilor 23.984 de pachete (479.680 țigarete), estimate la o valoare de 500.000 de lei.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.