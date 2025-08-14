Două autoturisme căutate de autorități, în valoare de 165.000 euro, depistate la PTF Porțile de Fier I Joi, 14 August 2025

În ultimele 24 de ore, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, au descoperit două autoturisme în valoare de aproximativ 165.000 de euro, care erau căutate de autorităţile din Belgia și Franța.

În data de 13.08.2025, la diferite intervale de timp, în Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I, judeţul Mehedinți, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, doi bărbați, un cetăţean român în vârstă de 39 de ani la volanul unui autoturism înmatriculat în Franța și unul turc în vârstă de 66 de ani, în calitate de șofer al unui autoturism înmatriculat în Belgia.

La control, în urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismele figurau în bazele de date ca bunuri căutate internațional – unul pentru a fi folosit ca probă în cadrul unei anchete penale (alertă emisă de autoritățile franceze), iar celălalt pentru confiscare (alertă emisă de autoritățile belgiene).

Cu privire la aspectele constatate, ambii bărbații au declarat că nu știau faptul că mijloacele de transport se află în atenţia autorităților.

Drept urmare, ambele autoturisme în valoare aproximativă de 165.000 euro, au fost indisponibilizate la sediul sectorului, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.