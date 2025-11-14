Bărbat cu dublă cetățenie, sudaneză și elvețiană, arestat preventiv pentru trafic de migranți Vineri, 14 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Moravița, județul Timiș au identificat cinci cetățeni străini în cadrul unei acțiuni pentru combaterea migrației ilegale. Persoanele depistate au fost trei cetățeni sudanezi, un cetățean etiopian și un al patrulea cu dublă cetățenie, sudaneză și elvețiană, care este cercetat pentru trafic de migranți.

În data de 13.11.2025 în jurul orei 12.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Moravița - ITPF Timişoara au declanşat o acţiune specifică pe linia combaterii migraţiei ilegale, în urma căreia au depistat pe raza localității Gherman cinci cetăţeni străini.

Întrucât cetățenii străini nu îşi justificau prezenţa în zonă, toți au fost conduși la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Moravița pentru cercetări.

În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că patru dintre ei sunt din Sudan și unul din Etiopia, având vârste cuprinse între 23 și 43 de ani. Unul dintre cetățenii din Sudan este posesor al unei cărți de identitate emise de autoritățile din Elveția, având dublă cetățenie, sudaneză și elvețiană.

Din declarațiile acestora a rezultat faptul că intenționau să treacă ilegal frontiera în România, cu destinații ulterioare în vestul Europei.

Totodată, au reieșit indicii privind implicarea bărbatului cu dublă cetățenie în activități de trafic de migranți. Astfel, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, care a dispus măsura arestării preventive a acestuia pentru 30 de zile.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, față de ceilalți patru bărbați, la finalizarea cercetărilor urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.