Cinci cetățeni turci depistaţi la graniţa cu Serbia Marți, 11 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sânnicolau Mare au depistat, în cadrul unei acțiuni pe linia combaterii migrației ilegale, cinci cetățeni străini care au trecut ilegal frontiera de stat din Serbia în România.

În data de 10.11.2025, în jurul orei 04.00, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune specifică în zona de responsabilitate, pe direcția localității Dudeștii Vechi, județul Timiș. Astfel, au fost observați cinci cetățeni străini care se deplasau pe jos, în apropierea frontierei, fără a-și putea justifica prezența în zonă.

În apropierea locului depistării, au fost identificate două autoturisme care efectuau transport în regim de taxi (ride-sharing), existând suspiciuni că șoferii urmau să preia persoanele respective pentru a le facilita deplasarea.

Toate persoanele au fost conduse la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Sânnicolau Mare pentru continuarea cercetărilor. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cei cinci străini sunt cetățeni din Turcia, care au trecut ilegal frontiera de stat din Serbia în România, pe jos, pe la frontiera verde, cu intenția de a ajunge într-un stat din vestul Europei.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de „trecere frauduloasă a frontierei de stat” în cazul cetățenilor turci, iar cei doi conducători auto, cetățeni români, sunt cercetați pentru „trafic de migranți”, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale care se impun.