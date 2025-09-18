Autoturism căutat de către autorități, descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I Luni, 29 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră mehedințeni au descoperit un autoturism, în valoare de aproximativ 100.000 lei, căutat de către autoritățile din Germania. Mijlocul de transport a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin până la finalizarea cercetărilor.

În data de 28.09.2025, ora 14:30, la Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, s-a prezentat pentru controlul de frontieră, pe sensul de intrare în țară, la volanul unui autoturism, un bărbat, cetățean sârb, în vârstă de 35 de ani.

La control, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport este semnalat în baza de date ca bun pentru confiscare, alerta fiind emisă de către autorităţile din Germania. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu știa faptul că mașina se află în atenția autorităților.

Drept urmare, autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 100.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.