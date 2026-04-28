Un polițist de frontieră a refuzat mită oferită pentru a nu dispune măsurile legale, la Moisei Marți, 28 Aprilie 2026

Un cetățean ucrainean a oferit unui polițist de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus suma de 60 de euro, în încercarea de a-l determina să își încalce atribuțiile de serviciu, în timpul unui control efectuat în zona Moisei, județul Maramureș.

În data de 25.04.2026, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus a oprit pentru control, pe DN17C, pe raza localității Moisei, județul Maramureș, un autoturism înmatriculat în Ucraina, în care se aflau doi cetățeni ucraineni.

Cu ocazia verificării documentelor, pasagerul ucrainean în vârstă de 64 de ani i-a înmânat polițistului de frontieră pașaportul în care se afla suma de 60 de euro, oferită cu scopul de a nu se dispune măsurile legale în urma controlului.

Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani și a informat cetățeanul ucrainean că fapta sa constituie infracțiunea de dare de mită. Totodată, a fost formulat un denunț cu privire la fapta sesizată, acesta fiind înregistrat la Serviciul Județean Anticorupție Maramureș și înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, în urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au constatat că cele două persoane transportau 12 pachete de țigări și 126 de litri de băuturi alcoolice fără documente justificative, în valoare totală de 2.881 de lei.

Cetățenii ucraineni au fost sancționați contravențional, fiecare în parte, cu amendă de 20.000 de lei.

Țigările și alcoolul au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.