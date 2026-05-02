Tigări în valoare de aproximativ 150.000 lei, scoase din circuitul ilegal pe drumurile dinspre Bulgaria Sâmbătă, 02 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor acțiuni CLEAN BORDER II SUD, în mai multe mijloace de transport, aproximativ 95.120 de țigarete, pe care mai mulți cetățeni străini încercau să le introducă în țară, fără a deține documente legale.

În perioada 30.04-02.05 mai a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ și omologii bulgari, aflați în execitarea atibuțiilor de serviciu pe DN 5, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport înmatriculate în Bulgaria, Tucia și Germania. Acestea erau conduse de cetățeni bulgari și turci și circulau pe rute precum Bulgaria-România și Bulgaria-Germania.

În urma verificărilor efectuate asupra autovehiculelor, a fost descoperită cantitatea totală de 95.120 de țigarete (4.756 de pachete), purtând timbru fiscal bulgăresc, dar si fără timbru fiscal. Într-unul dintre mijloacele de transport, țigaretele erau ascunse într-un compartiment special amenajat sub podeaua remorcii, pentru deschiderea căruia colegii noștri au fost nevoiți să utilizeze diverse unelte. Pentru întreaga cantitate identificată, persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 142.680 de lei, a fost ridicată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a insituției.

Ca urmare a celor descoperite, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii contrabandă și de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.