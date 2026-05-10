Șase migranți depistați într-un automarfar de către polițiștii de frontieră mehedințeni Duminică, 10 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au depistat, la data de 8 mai 2026, șase cetățeni marocani fără documente care să le permită călătoria în spațiul Schengen, ascunși într-un automarfar. Șoferulul camionului, un cetățean turc în vârstă de 28 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei.

În data de 08.05.2026, în jurul orei 13.30, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, în cooperare cu polițiștii din Sectorul Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, au oprit pentru control un automarfar cu semiremorcă în localitatea Hinova, pe baza unor informații operative.

După oprire, ansamblul rutier a fost condus la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți pentru verificări amănunțite. Cu această ocazie, în interiorul semiremorcii au fost identificați șase cetățeni marocani cu vârste curpinse 20 și 30 de ani, fără documente care să le permită călătoria în spațiul Schengen.

Cei șase bărbați au fost predați Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj și, ieri, 9 mai a.c., au fost returnați autorităților bulgare, în conformitate cu prevederile Acordului de readmisie.

Șoferul camionului a fost reținut pentru 24 de ore și se află sub cercetare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Poliția de Frontieră Română reafirmă angajamentul ferm de a preveni și combate migrația ilegală și traficul de persoane, acționând constant în conformitate cu legislația națională și cu acordurile internaționale în domeniu.