Relatare falsă distribuită în mediul online Marți, 24 Martie 2026

Povestea care circulă pe rețelele de socializare este emoționantă și înțelegem de ce a prins — mulți dintre noi suntem părinți și reacționăm instinctiv când e vorba de un copil bolnav.

Totuși, situația descrisă nu reflectă realitatea din teren.

La frontiera cu Ungaria, în contextul apartenenței României la Spațiul Schengen, traficul se desfășoară fără opriri în fostele puncte de trecere, iar pentru cetățenii Uniunii Europene nu se aplică ștampile pe pașapoarte, așa cum este prezentat.

De asemenea, însoțirea individuală a unui autoturism civil până la o unitate medicală, în afara unor situații gestionate prin structuri de urgență (ex. SMURD sau Serviciul de Ambulanță), nu face parte din atribuțiile curente ale instituției noastre și nu se desfășoară în maniera prezentată.

Poliția de Frontieră Română intervine ori de câte ori este necesar, în limitele legii și în cooperare cu instituțiile competente, pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate.

Apreciem intenția din spatele poveștii, dar este important ca informațiile despre activitatea instituției noastre să fie corecte.