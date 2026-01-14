Proiecte europene pentru securitatea frontierelor: Poliția de Frontieră Română informează asupra rezultatelor

Proiecte europene pentru securitatea frontierelor: Poliția de Frontieră Română informează asupra evoluţiei proiectelor Miercuri, 14 Ianuarie 2026

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat astăzi un eveniment la sediul din București, dedicat proiectelor de modernizare a capacității operaționale și a sistemelor de supraveghere la frontierele României, cofinanțate prin Programul Național 2021 – 2027 Managementul frontierelor și vize. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității de Audit, ai Autorității de management Afaceri Interne, ai autorităților naționale și ai partenerilor de proiect, subliniind importanța cooperării europene pentru securitatea frontierelor și utilizarea responsabilă a fondurilor europene.

Astăzi, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat evenimentul public de comunicare dedicat prezentării stadiului și rezultatelor obținute în cadrul proiectelor cu finanțarea europeană prin Programul Național 2021 – 2027 Managementul frontierelor și vize, cofinanțat din Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize IMFV.

La eveniment au participat reprezentanții DG HOME – Comisia Europeană, ai Autorității de Audit - Curtea de Conturi a României, ai Autorității de Management - Direcției Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de 60 de participanți din cadrul autorităților naționale și partenerilor instituționali implicați în proiecte.

Agenda a inclus prezentarea stadiului proiectelor implementate de Poliția de Frontieră Română prin Programul Național 2021 – 2027 Managementul frontierelor și vize. Astfel, în prezent, Poliția de Frontieră gestionează peste 36 de proiecte cofinanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne, cu o valoare totală de peste 192 de milioane de euro. De asemenea, la nivelul Poliției de Frontieră Române în anul 2025 s-au aflat în implementare 77 de proiecte, cu o valoare de peste 242 de milioane de euro, în prezent fiind în evaluare/ în curs de semnare, proiecte în valoare de aproximativ 123 de milioane de euro.

Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica, a subliniat importanța fondurilor europene nerambursabile pentru modernizarea capacității operaționale a instituției, atât la nivel național, cât și în cooperarea europeană cu Agenția Frontex: „Fondurile europene nu sunt simple investiții punctuale, ci contribuie direct la creșterea nivelului de securitate la frontierele României și ale Uniunii Europene, la îmbunătățirea capacității de reacție și la consolidarea cooperării operaționale cu celelalte state membre și cu agențiile europene de profil”.

Investițiile vizează modernizarea flotei navale, a mijloacelor de mobilitate, a sistemelor de supraveghere și control, a echipamentelor individuale și a infrastructurii operaționale. Tehnica achiziționată sprijină misiunile naționale și operațiunile comune cu Agenția Frontex, consolidând interoperabilitatea și standardele comune de acțiune la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Evenimentul a evidențiat rolul Poliției de Frontieră Române ca beneficiar matur și responsabil al fondurilor europene, capabil să transforme investițiile în rezultate concrete pentru securitatea națională și europeană și să consolideze poziția României ca stat responsabil la frontiera externă a Uniunii Europene și a Spațiului Schengen.