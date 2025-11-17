Peste 288.000 de țigarete scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile de polițiștii de frontieră din Giurgiu Luni, 17 Noiembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra a patru vehicule, peste 288.000 de țigarete pe care șoferii, patru cetățeni bulgari si unul român, încercau să le introducă în țară fără a deține documente legale.

În perioada 14-15.11.2025, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DN 5, au oprit pentru control un autocar înmatriculat în România, trei autoturisme din Germania și un microbuz bulgăresc. Acestea erau conduse de cetățeni bulgari și români, cu vârste cuprinse între 30 și 47 de ani și circulau pe rutele Turcia-România și Bulgaria-Germania.

Cu ocazia verificării celor patru mijloace de transport, echipa comună de control a descoperit mai multe genți care conțineau pachete cu țigări, de diferite mărci.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 288.640 de țigarete (14.387 pachete de țigări) de diverse mărci, doar o parte cu timbru de acciză, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de peste 445.000 de lei, a fost introdusă în camera de corpuri delicte a STPF Giurgiu.

În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal al produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege, fapta prevăzută de articolul 452, alin.(1), lit.”H” din Legea 227/2015.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea dreptului de proprietate intelectuală.