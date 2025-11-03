Biciclete și trotinete electrice declarate furate, în valoare de peste 200.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră la Nădlac și Siret Luni, 03 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul sectoarelor Nădlac și Siret au descoperit, în ultimele zile, mai multe bunuri susceptibile a fi furate, constând în biciclete și trotinete electrice, în valoare totală de peste 200.000 de lei.

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au oprit pentru control, pe comunicațiile din apropierea frontierei, un autoturism înmatriculat în Polonia și un microbuz înmatriculat în România, conduse de doi cetățeni români, de 22 și 41 de ani. În urma verificărilor asupra celor două vehicule, au fost descoperite paisprezece biciclete (dintre care opt electrice) și zece trotinete electrice, pentru care șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență. De asemenea, unul dintre conducători nu deținea permis de conducere. Bunurile, evaluate la aproximativ 172.000 de lei, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, pe 2 noiembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, polițiștii de frontieră suceveni au depistat un bărbat de 70 de ani, cu dublă cetățenie, română și ucraineană, care transporta două biciclete dezasamblate, fără acte de proveniență. În urma verificărilor efectuate în cooperare cu lucrători din cadrul Agenției Frontex, s-a constatat că acestea figurau ca fiind furate în Germania. Bicicletele, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, au fost ridicate, iar pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru tăinuire.

Toate persoanele implicate sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale. Suplimentar, unul dintre șoferi este cercetat și pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.