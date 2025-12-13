Polițiștii de frontieră călărășeni au descoperit și confiscat mii de articole pirotehnice fără autorizație Sâmbătă, 13 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Călărași au descoperit, în urma efectuării unor controale asupra a două autoturisme, cantitatea totală de 2.891 de articole pirotehnice deținute fără autorizație.

În data de 11.12.2025, în jurul orei 21.15, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Călărași, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier Călărași, în urma analizei de risc, au oprit pentru control, pe DN3, două autoturisme care circulau pe ruta Bulgaria – România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit, în interiorul acestora, 2.891 de materiale pirotehnice, în valoare de 1.819 lei. Bunurile aparțineau unor cetățeni români, în vârstă de 26, respectiv 28 de ani.

Bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte.

În cauză au fost întocmite lucrări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept”, faptă prevăzută și pedepsită de art.37 din Legea nr. 92 din 6 iunie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Reamintim că, potrivit modificărilor recente ale legislației privind regimul materialelor explozive, deținerea, comercializarea și utilizarea materialelor pirotehnice sunt supuse unor condiții mai stricte, iar folosirea acestora de către persoane neautorizate este sancționată conform legii. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale înainte de a achiziționa sau utiliza astfel de produse și să respecte cu strictețe prevederile legale, pentru a preveni incidentele și consecințele juridice.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă, în mod constant, acțiunile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în scopul asigurării unui climat de siguranță publică. Totodată, instituția noastră acționează în conformitate cu prevederile Spațiului Schengen și protejarea securității frontierelor.