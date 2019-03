25 ani de existență, dăruire și profesionalism pentru Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin Vineri, 29 Martie 2019

Astăzi, 29.03.2019, Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin sărbătorește 25 de ani de existență, moment solemn și plin de însemnătate pentru personalul Poliției de Frontieră Române.

Înființată la 1 aprilie 1994, în localitatea Orșova, sub denumirea de „Centrul de Perfecționare a Cadrelor de Grăniceri” și schimbându-și ulterior locația, în anul 2003, în municipiul Drobeta Turnu Severin, sub o nouă denumire „Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin”, în prezent instituția își desfășoară activitatea în subordinea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române și are ca obiectiv principal formarea, perfecționarea și specializarea polițiștilor de frontieră din întreaga țară.

Festivitatea a început prin intonarea imnului de stat, urmată de un moment de reculegere în memoria cadrelor trecute în neființă, care au slujit acestei instituții și implicit viitorului generațiilor de polițiști de frontieră, continuând cu discursul directorului Școlii, domnul comisar șef de poliție Ciobanu Victor-Marius.

La eveniment au participat reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Frontieră Române, reprezentanți ai instituțiilor publice din județ, Episcopul Severinului și Strehaiei, cadrele școlii, precum și cadre trecute în rezervă.

Activitatea a fost presărată cu oferirea de diplome și plachete invitaților, alocuțiuni ale acestora, prezentarea istoricului școlii, a Monografiei acesteia și a Revistei Temerarii – 2019, redactate în cadrul instituției.

Totodată, Corul Kinonia, din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei a încântat publicul cu cântece patriotice. Cu ocazia aniversării acestei zile, în cadrul școlii a fost organizat şi un Campionat de Tenis de masă, prilej cu care au fost premiați câștigătorii.

În acest sfert de veac, școala a organizat cursuri de inițiere, de formare și perfecționare specifice pentru agenții și ofițerii Poliției de Frontieră Române, precum și pentru cadre ale Ministerului Apărării Naționale și ale Poliției Locale, fiind un vector important în pregătirea continuă.

În tot acest timp, instituția a avut nevoie de profesioniști care să-și actualizeze cunoștințele și pregătirea în mod continuu, pentru ca evoluția psihopedagogică și socială să fie îmbrățișată și transmisă de la o generație la alta. Astfel, în anul 2017, școala a devenit Academie Parteneră a Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex), reușind astfel să deschidă încă o fereastră pentru viitorul sistemului de învățământ specific armei Poliției de Frontieră.