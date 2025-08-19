Rezultate înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore Marți, 19 August 2025

În data de 18.08.2025 , polițiștii de frontieră de la frontiera externă a tării noastre (granița cu Serbia, R. Moldova și Ucraina, dar și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen) au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire) pentru aproximativ 108.500 de persoane, cetățeni români și străini şi peste 20.700 de mijloace de transport care au tranzitat fro­ntiera.

Dintre aceștia, pe sensul de intrare în România, au fost efectuate formalitățile de intrare în țară pentru 51.912 persoane și 10.596 mijloace de transport.

În ceea ce privește cetățenii ucraineni, pentru aceștia lucrătorii noștri efectuează formalitățile de control la trecerea frontierei, în conformitate cu reglementările naţionale şi comunitare în domeniu, începând cu data de 10.02.2022, până la 18.08.2025, la nivel naţional, intrând în România 12.753.719 cetăţeni ucraineni.

De asemenea, venim în sprijinul cetățenilor care vor să călătorească în afara țării cu informații privind timpul de așteptare în punctele de trecere de la frontiera externă, deschise traficului internaţional, informații care se regăsesc pe aplicaţia Trafic on-line ce poate fi accesată la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.

Începând cu 1 ianuarie 2025, la frontiera internă a României, respectiv la granița cu Ungaria și Bulgaria, a fost eliminat controlul de frontieră, sens în care toate persoanele se pot deplasa către sau dinspre alte state Membre ale Spațiului Schengen (cu excepția Ciprului și Irlandei) fără a se mai opri la cabinele de control ale Poliției de Frontieră pentru verificarea documentelor de călătorie.

Însă, polițiștii de frontieră români pot face controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație de la frontiera internă sau în diverse noduri rutiere, în limita celor 30 de km de la linia de frontieră în interior, care reprezintă zona de competență, împreună cu colegii de la Poliție, Jandarmerie, Imigrări sau alte structuri pentru a verifica identitatea și situația legală a persoanelor, dar și pentru a preveni și combate faptele ilegale.

Pentru realizarea acestor verificări, lucrătorii noștri dispun de terminale mobile conectate la bazele de date relevante ale autorităților române, dar și la cele din Spațiul Schengen, efectuând, în ultimele 24 de ore, peste 13.800 de verificări în aplicația eDAC.

În situațiile în care au fost abateri de la normele legale, în ultimele 24 de ore , în zonele de competenţă - punctele de trecere, dar şi la „frontiera verde” - poliţiştii de frontieră au constatat 172 de fapte ilegale (93 infracţiuni şi 79 contravenţii) prin care a fost încălcată legislaţia română. În urma constatării faptelor ilegale de către polițiștii de frontieră, au fost aplicate amenzi în valoare de 65.615 lei și au fost ridicate în vederea confiscării, bunuri în valoare de aproximativ 103.900 lei, care au fost oprite de la comercializare, cu scopul de a proteja consumatorii.

De asemenea, nu s-a permis intrarea în ţară a 31 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi de asemenea nu s-a permis ieşirea a 14 cetăţeni români din diferite motive legale.

Poliţia de Frontieră Română întreprinde zilnic, împreună cu celelalte instituţii abilitate, măsuri ferme în toate zonele de competenţă, în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a facilita tranzitarea frontierei pentru participanții la trafic și pentru a oferi sprijin cetățenilor în orice situație.