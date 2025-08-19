Restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 t) pe teritoriul Ungariei Marți, 19 August 2025

Poliția de Frontieră Română informează conducătorii auto că autoritățile maghiare vor institui restricții de circulație pe teritoriul Ungariei pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, în perioada 19-20 august 2025, cu ocazia sărbătorii naționale a Sfântului Ștefan.

Astfel, restricțiile vor fi aplicate de marți, 19 august 2025, ora 23.00 (ora României), până miercuri, 20 august 2025, ora 23.00 (ora României).

Măsura vizează exclusiv camioanele de mare tonaj și are ca scop fluidizarea traficului rutier pe drumurile publice din Ungaria, în contextul sărbătorii naționale.

Poliția de Frontieră recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să se informeze în permanență din surse oficiale. Pentru detalii actualizate privind restricțiile, conducătorii auto pot consulta site-ul oficial al autorităților ungare: utinform.hu.