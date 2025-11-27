Cinci cetățeni străini ascunși într-un automarfar și cu vize expirate, depistați de polițiștii de frontieră Joi, 27 Noiembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad şi Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat cinci cetățeni străini care au încercat să călătorească în spațiul Schengen ascunși întru-un automarfar pentru că vizele deținute erau expirate.

În data de 26.11.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad şi Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. Cu această ocazie, a fost oprit pentru control un ansamblu rutier înmatriculat în România, condus de către un cetățean român în vârstă de 37 de ani.

În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, au fost depistate în compartimentul destinat transportului de marfă cinci persoane, cetățeni străini, posesori ai unor vize Schengen expirate, care nu le confereau dreptul de a călători în interiorul acestui spațiu.

Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru verificări unde, în urma acestora, colegii noştri au stabilit că sunt cetăţeni din Bangladesh, cu vârste cuprinse între 29 și 32 de ani.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru cetățeanul român și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii străini, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.