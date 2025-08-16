Zece migranți depistați într-un microbuz Sâmbătă, 16 August 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetățeni străini care nu dețineau viză valabilă sau permis de ședere pentru a călători în spațiul Schengen.

În data de 16.08.2025, în jurul orei 01:40, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta circula pe ruta Bulgaria-Italia, era condus de către un cetățean bulgar în vârstă de 23 de ani și avea ca pasager un alt cetățean bulgar.

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, în compartimentul destinat transportului de marfă, au fost depistate zece persoane, cetățeni străini care nu dețineau documente de călătorie valabile și nici nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România. În urma verificărilor, colegii noştri au stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Irak și Siria.

Având în vedere cele constatate, cei zece cetățeni străini, șoferul, microbuzul şi pasagerul au fost preluați de către autoritățile bulgare.