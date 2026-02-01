Migranți opriți din drumul ilegal spre Europa de polițiștii de frontieră doljeni Duminică, 01 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu autoritățile de frontieră bulgare, au depistat, în urma unui control efectuat în zona de competență, mai mulți cetățeni străini implicați în migrație ilegală.

În data de 30 ianuarie 2026, în jurul orei 20.15, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a Podului Calafat-Vidin, o echipă comună de control, formată din polițiști de frontieră români și bulgari, a oprit pentru verificări un autovehicul care se deplasa din direcția Bulgaria către România.

Autovehiculul era condus de un cetățean român, iar în interior se mai aflau patru persoane, dintre care un cetățean român și trei cetățeni străini, respectiv din Iran, Turcia și Maroc.

În urma verificărilor, s-a constatat că cetățenii străini dețineau documente pentru solicitanți de azil eliberate de autoritățile bulgare.

În cadrul activităților specifice desfășurate în cauză, polițiștii de frontieră au stabilit că cetățeanul român ar fi fost implicat în transportarea cetățenilor străini către state din vestul Europei, în schimbul unor sume de bani primite sau promise.

În baza Planului Comun de Acțiune încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, cetățenii străini au fost preluați de către autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.