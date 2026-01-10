26 de migranți descoperiți de polițiștii de frontieră doljeni Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu omologii bulgari, au depistat 26 cetățeni străini care au încercat să intre ilegal în România, ascunși în compartimentul de marfă al unui ansamblu rutier.

În data de 10.01.2026, în jurul orei 03:50, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari au selectat pentru control un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, care circula pe ruta Turcia - România - Germania.

Conform documentelor de însoțire a mărfii, ansamblul rutier transporta grătare și plite electrice.

La controlul amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, în interiorul semiremorcii au fost descoperite mai multe persoane de origine afro-asiatică. În urma cercetărilor a rezultat faptul că grupul de persoane care a încercat să intre ilegal în România era format din 18 cetățeni Siria, 3 Iran, 1 Irak, 3 Maroc și 1 Egipt.

La scurt timp, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră, cu ocazia căreia au fost predați autorităților competente din Bulgaria șoferul turc, grupul de 26 persoane și mijlocul de transport în care aceștia au fost ascunși, pentru continuarea cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității frontierelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.