Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 1.000.000 de lei, depistate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu Joi, 11 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma verificării mai multor mijloace de transport aproximativ 10.000 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie si parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 09-11.09.2025, la diferite intervale orare, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au desfășurat acțiuni de control pe DN5, în urma cărora au verificat mai multe autocare de transport persoane ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România.

În urma controalelor efectuate au fost descoperite 9.538 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie si parfumerie toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 1.002.050 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.