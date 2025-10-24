Cetățean sârb prins în timp ce încerca să ofere 200 de euro mită unui polițist de frontieră de la PTF Stamora-Moravița Vineri, 24 Octombrie 2025

În urma unui denunț formulat de către polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, sunt efectuate cercetări față de un cetățean sârb care a oferit suma de 200 de euro pentru a nu fi luate măsurile legale ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de intrare în România.

În data de 24.10.2025, în jurul orei 00.45, s-au prezentat pe sensul de intrare în țară, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița rutier, trei cetățeni sârbi, unul în calitate de conducător auto și doi ca pasageri, într-un microbuz înmatriculat în Serbia.

Cu ocazia verificării documentelor de călătorie și a condițiilor legale de intrare în România, polițiștii de frontieră au constatat că persoanele nu îndeplinesc condițiile legale pentru a intra în țară, respectiv nu dețin mijloacele de subzistență necesare pentru ședere, motiv pentru care urmau să le fie refuzată intrarea în țară. În acel moment, unul dintre cetățenii sârbi a încercat să ofere polițistului de frontieră, cu titlu de mită, suma de 100 de euro, iar ulterior 200 de euro, pentru a nu fi luate măsurile legale, respectiv pentru a li se permite continuarea călătoriei.

Polițiștii de frontieră au refuzat suma de bani și i-au adus la cunoștință cetățeanului sârb faptul că fapta sa constituie infracțiune, sesizând imediat organele competente.

Față de cele trei persoane a fost dispusă măsura nepermiterii intrării în România, iar în cauză cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale care se impun.