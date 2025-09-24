Mașină furată din Anglia, identificată de polițiștii de frontieră suceveni Miercuri, 24 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au identificat un autovehicul declarat furat în Anglia. Mașina, estimată la o valoare de 20.000 de euro, avea aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Angliei, iar certificatul de înmatriculare prezentat la control era fals.

Marți, 23 septembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate. În cadrul acesteia au identificat, în municipiul Rădăuți, județul Suceava un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Angliei. La solicitarea colegilor noștri, bărbatul de la volan, în vârstă de 24 de ani, domiciliat în județul Suceava a prezentat un certificat de înmatriculare, aparent emis de autoritățile engleze.

În urma verificărilor specifice, colegii noștri au constatat că seria de șasiu din cheia autovehiculului nu corespunde cu seria de pe caroseria acestuia, autoturismul fiind furat din Anglia. De asemenea, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de înmatriculare, s-a constatat că documentul nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unuia autentic, fiind fals, iar numărul de înmatriculare aparține unui alt autovehicul.

Autoturismul în valoare de 20.000 euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră suceveni au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.